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Як приготувати пиріжки, які не черствіють: додайте один секретний інгредієнт

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Секрет підходить і для запечених у духовці, і для смажених на сковороді пиріжків. Новина оновлена 11 січня 2022, 18:57
Секрет підходить і для запечених у духовці, і для смажених на сковороді пиріжків.

Щоб пиріжки не черствіли, до тіста потрібно додати один секретний інгредієнт.

Напевно, не одна господиня ставила собі питання, як приготувати тісто, яке не липне до рук, а випічка з нього, не зачерствіє всього за пару годин. Секрет не липкого тіста ми вже публікували раніше: кулінар Тетяна Литвинова поділилася своїми лайфхаками, а тепер ми розповімо, що треба робити, щоб пиріжки не черствіли вже наступного дня.

Маленький секрет приготування випічки, що не черствіє, "Телеграф" знайшов на сайті sovkusom.

Нічого складного в приготуванні такої випічки немає, весь секрет полягає в одному інгредієнті, який потрібно додати в тісто. На смаку пиріжків це ніяк не позначається, а ось результаті ще як. Щоб приготувати пиріжки, які не черствіють, потрібно додати в тісто звичайний крохмаль.

Можна використовувати кукурудзяний чи картопляний.
Можна використовувати кукурудзяний чи картопляний.

Цей інгредієнт додасть соковитості та м’якості пиріжкам і випічка стане більш апетитною. При цьому цей лайфхак підходить як для дріжджового, так і для бездріжджового тіста. Також не відіграє ролі і спосіб приготування: смаження на сковорідці або випікання в духовці.

Додавати крохмаль можна як у дріжджове, так і в бездрожжеве тісто.
Додавати крохмаль можна як у дріжджове, так і в бездрожжеве тісто.

Змішайте тепле молоко з дріжджами та цукром і залиште суміш бродити. Потім вмішайте олію та яйце кімнатної температури. Борошно просійте із крохмалем, замісіть однорідне тісто. Обов’язково залиште його настоятись у теплому місці під харчовою плівкою. Такі пиріжки можна приготувати як з картоплею, капустою, м’ясом, яйцем, так і з сиром, ягодами або фруктами.

Раніше, "Телеграф" писав, про те, які інгредієнти та в яких пропорціях мають бути в різних видах тесту для того, щоб воно вийшло ідеальним.

Теги:
#Тісто #Пиріжки #Дріжджові пиріжки
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