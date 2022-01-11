Як приготувати пиріжки, які не черствіють: додайте один секретний інгредієнт

Щоб пиріжки не черствіли, до тіста потрібно додати один секретний інгредієнт.

Напевно, не одна господиня ставила собі питання, як приготувати тісто, яке не липне до рук, а випічка з нього, не зачерствіє всього за пару годин. Секрет не липкого тіста ми вже публікували раніше: кулінар Тетяна Литвинова поділилася своїми лайфхаками, а тепер ми розповімо, що треба робити, щоб пиріжки не черствіли вже наступного дня.

Маленький секрет приготування випічки, що не черствіє, "Телеграф" знайшов на сайті sovkusom.

Нічого складного в приготуванні такої випічки немає, весь секрет полягає в одному інгредієнті, який потрібно додати в тісто. На смаку пиріжків це ніяк не позначається, а ось результаті ще як. Щоб приготувати пиріжки, які не черствіють, потрібно додати в тісто звичайний крохмаль.

Можна використовувати кукурудзяний чи картопляний.

Цей інгредієнт додасть соковитості та м’якості пиріжкам і випічка стане більш апетитною. При цьому цей лайфхак підходить як для дріжджового, так і для бездріжджового тіста. Також не відіграє ролі і спосіб приготування: смаження на сковорідці або випікання в духовці.

Додавати крохмаль можна як у дріжджове, так і в бездрожжеве тісто.

Змішайте тепле молоко з дріжджами та цукром і залиште суміш бродити. Потім вмішайте олію та яйце кімнатної температури. Борошно просійте із крохмалем, замісіть однорідне тісто. Обов’язково залиште його настоятись у теплому місці під харчовою плівкою. Такі пиріжки можна приготувати як з картоплею, капустою, м’ясом, яйцем, так і з сиром, ягодами або фруктами.

Раніше, "Телеграф" писав, про те, які інгредієнти та в яких пропорціях мають бути в різних видах тесту для того, щоб воно вийшло ідеальним.