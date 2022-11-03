Додайте в тісто для пельменів лише один кислий інгредієнт і блюдо заграє новими фарбами

Тісто з оцтом чудово розкочується і не прилипає до рук

Хто з українців не любить поїсти справжніх домашніх пельменів, які б не розварювалися і не злипалися? Однак перед тим, як страва потрапить на стіл, з її приготуванням доведеться повозитися. Зокрема, у деяких виникають складності із тістом для ситної страви.

Про те, щоб їсти пельмені з оцтом, чули всі. А ось, щоб додати оцет у саме тісто – для багатьох буде в новинку, пише vazhnoznat. Але ж це чудова ідея: у цьому випадку тісто чудово розкотиться і не прилипатиме до рук.

Як приготувати тісто з оцтом для пельменів

Інгредієнти:

200 мл води

1 яйце

0,5 ч. л. солі

1 ст. л. 9%-го столового оцту

500 г борошна

1 ст. л. олії

начинка для пельменів (вибирати вам)

Приготування:

У глибоку миску вбиваємо 1 яйце. Додаємо сіль, олію та оцет. Вливаємо трохи теплої води і перемішуємо. Поступово починаємо всипати борошно, періодично помішуючи. Орієнтуємося на свій тип борошна – може знадобитися трохи більше чи менше. Замішуємо тісто руками. Воно має вийти еластичним та піддатливим. Загортаємо тісто в харчову плівку та відправляємо в холодильник на пів години. Приступаємо до ліплення. Розкочуємо тісто, формуємо заготівлі та кладемо начинку. Загортаємо пельмені та відправляємо на тарілку, присипану борошном. Потім їх можна заморозити або відразу зварити.

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