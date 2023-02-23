Українські вергуни до чаю: рецепт, за яким вони вийдуть пишними і ніжними

Особливо смачні гарячі вергуни, посипані цукровою пудрою

Що приготувати до чаю чи кави? Відповідь на це питання не обтяжує хіба що професійних шеф-кухарів. Але ті, кому набридло пекти м’які булочки чи пироги з варенням шукають, як урізноманітнити солодке меню.

Пропонуємо порадувати своїх домочадців українськими ласощами — вергунами, рецепт яких наші предки запозичили з тюркської кухні ще у XVI столітті, пише vazhnoznat. Вони виходять пишними та м'якими.

Як приготувати вергуни

Інгредієнти:

400 г борошна

250 мл кефіру (будь-якої жирності)

1 яйце

50 г цукру

50 г вершкового масла

1 ч. л. соди

500 мл соняшникової олії

30 г цукрової пудри

Приготування:

У миску вбиваємо одне яйце. До нього всипаємо щіпку солі та 50 г цукру. Збиваємо вінчиком, потім вливаємо кефір і перемішуємо. У тісто всипаємо соду і перемішуємо. Вливаємо розтоплене вершкове масло. У цю суміш просіюємо борошно в кілька підходів, щоразу перемішуючи тісто. Спершу вінчиком, потім на столі руками. Тісто має вийти м’яким, однорідним і трохи липнути до рук. Миску з тістом накриваємо харчовою плівкою або рушником і залишаємо на 15-20 хвилин. Розділяємо тісто на 2 частини. Кожну розгортаємо в пласт завтовшки 2-3 мм, посипаючи стіл борошном, щоб тісто не прилипло. Пласти ділимо на смужки шириною 3-4 см. Потім розрізаємо смужки навскіс, щоб вийшли ромби. У кожному з них робимо посередині надріз. Потім один край ромба перетягуємо через надріз. Те саме проробляємо з другою частиною тіста. У сотейник наливаємо олію. Розігріваємо до температури 160-180 градусів. У гарячу олію кладемо підготовлені вергуни. Смажимо їх у фритюрі до гарного рум’яного кольору з обох боків. Готові вергуни викладаємо на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир. Готові вергуни посипаємо цукровою пудрою.

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