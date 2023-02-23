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Українські вергуни до чаю: рецепт, за яким вони вийдуть пишними і ніжними

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати українські вергуни - простий рецепт Новина оновлена 23 лютого 2023, 12:58
Як приготувати українські вергуни - простий рецепт. Фото lifehacker

Особливо смачні гарячі вергуни, посипані цукровою пудрою

Що приготувати до чаю чи кави? Відповідь на це питання не обтяжує хіба що професійних шеф-кухарів. Але ті, кому набридло пекти м’які булочки чи пироги з варенням шукають, як урізноманітнити солодке меню.

Пропонуємо порадувати своїх домочадців українськими ласощами — вергунами, рецепт яких наші предки запозичили з тюркської кухні ще у XVI столітті, пише vazhnoznat. Вони виходять пишними та м'якими.

Як приготувати вергуни

Інгредієнти:

  • 400 г борошна
  • 250 мл кефіру (будь-якої жирності)
  • 1 яйце
  • 50 г цукру
  • 50 г вершкового масла
  • 1 ч. л. соди
  • 500 мл соняшникової олії
  • 30 г цукрової пудри

Приготування:

  1. У миску вбиваємо одне яйце. До нього всипаємо щіпку солі та 50 г цукру. Збиваємо вінчиком, потім вливаємо кефір і перемішуємо. У тісто всипаємо соду і перемішуємо. Вливаємо розтоплене вершкове масло.
  2. У цю суміш просіюємо борошно в кілька підходів, щоразу перемішуючи тісто. Спершу вінчиком, потім на столі руками. Тісто має вийти м’яким, однорідним і трохи липнути до рук. Миску з тістом накриваємо харчовою плівкою або рушником і залишаємо на 15-20 хвилин.
  3. Розділяємо тісто на 2 частини. Кожну розгортаємо в пласт завтовшки 2-3 мм, посипаючи стіл борошном, щоб тісто не прилипло. Пласти ділимо на смужки шириною 3-4 см. Потім розрізаємо смужки навскіс, щоб вийшли ромби. У кожному з них робимо посередині надріз. Потім один край ромба перетягуємо через надріз. Те саме проробляємо з другою частиною тіста.
  4. У сотейник наливаємо олію. Розігріваємо до температури 160-180 градусів. У гарячу олію кладемо підготовлені вергуни. Смажимо їх у фритюрі до гарного рум’яного кольору з обох боків. Готові вергуни викладаємо на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир.
  5. Готові вергуни посипаємо цукровою пудрою.
вергуни

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати ароматне та смачне печиво з повидлом. Від цього десерту будуть у захваті і діти, і дорослі.

Теги:
#Солодощі #Рецепти #Випічка #Десерт