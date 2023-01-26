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Таку смачну випічку готували наші бабусі: простий рецепт тертого пирога (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Тертий пиріг з варенням - простий рецепт Новина оновлена 26 січня 2023, 16:57
Тертий пиріг з варенням - простий рецепт. Фото klopotenko.com

Пиріг, родом із безтурботного дитинства

Коли гортаєш куховарські книги, на очі постійно трапляються хитромудрі рецепти пирогів, приготування яких вимагає дуже багато процесів. Коли очі розбігаються, в такі моменти хочеться повернутись в дитинство і згадати, чим нас частували рідні люди. І тертий пиріг з варенням — одна зі страв, яка викликає приємні і теплі спогади з дитинства.

Приємна кислинка, солодкий корж і хрумка апетитна крихта — цей пиріг вище всяких похвал. Рецептом тертого пирога поділилась українська фудблогерка Тетяна (_tanyushina_) в Інстаграмі.

Як приготувати тертий пиріг з варенням

Інгредієнти:

  • 350 г борошна
  • 0,5 ч.л. соди
  • 200 г вершкового масла (або маргарину)
  • 1 яйце
  • 100 г цукру
  • 1 ст.л. майонезу
  • 1 ст.л. лимонного соку
  • ~ 250 г джему або густого варення

Приготування:

  1. Холодне вершкове масло натріть прямо в борошно.
  2. Окремо змішайте яйце, цукор, майонез і лимонний сік, та додайте цю суміш до борошна з маслом. Потім швидко замісіть тісто.
  3. Приблизно третину тіста заверніть в плівку і приберіть в морозилку.
  4. Тісто, що залишилось, за допомогою рук і скалки розкатайте в тоненький прямокутник, розміром приблизно 30-40 см. Намажте тісто варенням.
  5. Після цього дістаньте заморожене тісто і натріть його поверх варення.
  6. Випікайте при 180 С приблизно 25 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом тертого яблучного пирога від українського кондитера Лізи Глінської.

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#Рецепти #Пиріг #Випічка