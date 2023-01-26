Таку смачну випічку готували наші бабусі: простий рецепт тертого пирога (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Пиріг, родом із безтурботного дитинства
Коли гортаєш куховарські книги, на очі постійно трапляються хитромудрі рецепти пирогів, приготування яких вимагає дуже багато процесів. Коли очі розбігаються, в такі моменти хочеться повернутись в дитинство і згадати, чим нас частували рідні люди. І тертий пиріг з варенням — одна зі страв, яка викликає приємні і теплі спогади з дитинства.
Приємна кислинка, солодкий корж і хрумка апетитна крихта — цей пиріг вище всяких похвал. Рецептом тертого пирога поділилась українська фудблогерка Тетяна (_tanyushina_) в Інстаграмі.
Як приготувати тертий пиріг з варенням
Інгредієнти:
- 350 г борошна
- 0,5 ч.л. соди
- 200 г вершкового масла (або маргарину)
- 1 яйце
- 100 г цукру
- 1 ст.л. майонезу
- 1 ст.л. лимонного соку
- ~ 250 г джему або густого варення
Приготування:
- Холодне вершкове масло натріть прямо в борошно.
- Окремо змішайте яйце, цукор, майонез і лимонний сік, та додайте цю суміш до борошна з маслом. Потім швидко замісіть тісто.
- Приблизно третину тіста заверніть в плівку і приберіть в морозилку.
- Тісто, що залишилось, за допомогою рук і скалки розкатайте в тоненький прямокутник, розміром приблизно 30-40 см. Намажте тісто варенням.
- Після цього дістаньте заморожене тісто і натріть його поверх варення.
- Випікайте при 180 С приблизно 25 хвилин.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом тертого яблучного пирога від українського кондитера Лізи Глінської.