Таку смачну випічку готували наші бабусі: простий рецепт тертого пирога (відео)

Пиріг, родом із безтурботного дитинства

Коли гортаєш куховарські книги, на очі постійно трапляються хитромудрі рецепти пирогів, приготування яких вимагає дуже багато процесів. Коли очі розбігаються, в такі моменти хочеться повернутись в дитинство і згадати, чим нас частували рідні люди. І тертий пиріг з варенням — одна зі страв, яка викликає приємні і теплі спогади з дитинства.

Приємна кислинка, солодкий корж і хрумка апетитна крихта — цей пиріг вище всяких похвал. Рецептом тертого пирога поділилась українська фудблогерка Тетяна (_tanyushina_) в Інстаграмі.

Як приготувати тертий пиріг з варенням

Інгредієнти:

350 г борошна

0,5 ч.л. соди

200 г вершкового масла (або маргарину)

1 яйце

100 г цукру

1 ст.л. майонезу

1 ст.л. лимонного соку

~ 250 г джему або густого варення

Приготування:

Холодне вершкове масло натріть прямо в борошно. Окремо змішайте яйце, цукор, майонез і лимонний сік, та додайте цю суміш до борошна з маслом. Потім швидко замісіть тісто. Приблизно третину тіста заверніть в плівку і приберіть в морозилку. Тісто, що залишилось, за допомогою рук і скалки розкатайте в тоненький прямокутник, розміром приблизно 30-40 см. Намажте тісто варенням. Після цього дістаньте заморожене тісто і натріть його поверх варення. Випікайте при 180 С приблизно 25 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом тертого яблучного пирога від українського кондитера Лізи Глінської.