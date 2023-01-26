Такую вкусную выпечку готовили наши бабушки: простой рецепт тертого пирога (видео)

Пирог, родом из беззаботного детства

Когда листаешь поваренные книги, на глаза постоянно попадаются замысловатые рецепты пирогов, приготовление которых требует очень много процессов. Когда глаза разбегаются, в такие моменты хочется вернуться в детство и вспомнить, чем нас угощали родные люди. И тертый пирог с вареньем – одно из блюд, которое вызывает приятные и теплые воспоминания с детства.

Приятная кислинка, сладкий корж и хрустящая аппетитная крошка – этот пирог выше всяких похвал. Рецептом тертого пирога поделилась украинская фудблогерша Татьяна (_tanyushina_) в Инстаграме.

Как приготовить тертый пирог с вареньем

Ингредиенты:

350 г муки

0,5 ч.л. соды

200 г сливочного масла (или маргарина)

1 яйцо

100 г сахара

1 ст.л. майонеза

1 ст.л. лимонного сока

~ 250 г джема или густого варенья

Приготовление:

Холодное сливочное масло натрите прямо в муку. Отдельно смешайте яйцо, сахар, майонез и лимонный сок и добавьте эту смесь в муку с маслом. Затем быстро замесите тесто. Приблизительно треть теста заверните в пленку и уберите в морозилку. Оставшееся тесто с помощью рук и скалки раскатайте в тоненький прямоугольник, размером примерно 30-40 см. Намажьте тесто вареньем. После достаньте замороженное тесто и натрите его поверх варенья. Выпекайте при 180 С примерно 25 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом тертого яблочного пирога от украинского кондитера Лизы Глинской.