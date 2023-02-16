Именины Агаты в 2023 году: все дни, когда Агата празднует День ангела

Сейчас это не самое распространенное имя

Имя Агата, — весьма интересное и с древней историей, однако не слишком распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда взялось и когда все именины Агаты в году.

Значение имени Агата

Имя произошло от древнегреческого "agathos", что переводится как "хороший", "добрый". Также интересно, что в японском языке тоже есть имя Агата, однако его происхождение никак не связано с греческим.

Встречаются такие формы имени как Агатка, Агаша, Гатушка, Ага, Гаточка, Гася. Церковная форма имени Агата, — Агафья.

Ранее имя Агата было очень популярным в англоязычных странах, однако в последние десятилетия вышло из моды.

Считается, что девушки и женщины с именем Агата обычно настойчивые, твердые, независимые и самодостаточные, продумывают шаги наперед и стараются быть лучшими. В то же время, они также добродушны, хозяйственны и имеют отличное чувство юмора.

Самая известная носительница имени Агата, — писательница детективов Агата Кристи.

Когда День ангела Агаты?

Носительницы имени Агата празднуют именины всего четыре раза в году по церковному православному календарю.

Перечислим их все:

6 января, — Агафа;

10 января, — Агафия Никомидийская;

18 февраля, — Агафия Панормская (Палермская), Сицилийская;

11 ноября, — мученица Агафия.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам запрещено передавать хлеб из рук в руки.