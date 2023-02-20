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Как работать без электричества тем, кто "на дому": лайфхаки для украинцев

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Как работать без света - полезные рекомендации Новость обновлена 20 февраля 2023, 12:51
Как работать без света - полезные рекомендации. Фото freepik.com

Даже отсутствие света — не помеха для нашей продуктивности

В условиях отключений света украинцы, которые работают удаленно, постоянно ищут альтернативные способы продолжить свой рабочий день, не обременяя свое начальство и коллег. Чтобы сохранить высокую продуктивность, нам приходится искать выход из любой ситуации.

Как обустроить свое рабочее место и работать даже без электричества, пишут "Вікна". Для начала следует приобрести несколько необходимых вещей. Все они должны быть максимально заряженными и с запасами батареек, горючего, газовых баллончиков.

Что нужно держать под рукой на случай отключения света

  1. генератор и павербанк;
  2. фонарик;
  3. свечи на батарейках, ночник и кольцевые лампы;
  4. источник бесперебойного питания;
  5. газовая горелка.

Как работать при отсутствии света

  • Предупреждайте в рабочем чате об отсутствии электроэнергии и попросите помощи.
  • Откладывайте плановые задания, а срочные — делегируйте коллегам, которые умеют возможность их выполнить.
  • Перейдите на мобильный интернет, продолжайте работать с ноутбука или телефона вместо ПК.
  • Найдите место, где есть интернет и свет. Это может быть простая кафешка, где точно есть генератор.
  • Разумно используйте свое время, когда нет света — занимайтесь самообразованием, хобби, уберите на рабочем месте, приготовьте еду. И главное — не паникуйте, ведь в такой ситуации оказывается каждый из нас.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если нет света, а зарядить смартфон просто необходимо. Также мы писали, как разогреть еду, если нет света, а у вас электроплита.

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#Работа #Электричество #Свет #Лайфхак