Укр

Переход на летнее время в 2023 году: когда будем переводить часы

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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На этот раз стрелки будем переводить на час вперед
На этот раз стрелки будем переводить на час вперед. Фото pexels.com

Единой даты нет — ежегодно переход на зимнее и летнее время происходит в разные числа октября и марта, соответственно

Несмотря на неоднократные попытки отказаться от перевода часов дважды в год, в Украине эта "традиция" остается неизменной. Это делается каждый год в марте и октябре. Несмотря на то, что большинство гаджетов запрограммированы на изменение времени автоматически, если речь идет о приборах, не подключенных к интернету, следить за актуальностью времени придется вручную.

Когда в 2023 году Украина будет переходить на летнее время, рассказывает buhoblik. Напомним, что на этот раз перевести стрелки нужно будет на час вперед.

Делается это в последнее воскресенье марта в 3 часа ночи. То есть, в этом году переводить часы мы будем в ночь на 26 марта. Летнее время продлится до последнего воскресенья октября — 29 числа, когда мы снова вернемся к зимнему времени (если эту норму закона до тех пор не отменят). Заметим, что переход осуществляется согласно постановлению Кабинета Министров Украины №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Ранее мы рассказывали, как настроить автоматический летний переход на компьютере и телефоне. Сделать это на самом деле очень просто, а наша специальная инструкция вам в этом значительно поможет.

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#Перевод часов #Летнее время #Переход на летнее время