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Перехід на літній час у 2023 році: коли будемо переводити годинник

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Цього разу стрілки будемо переводити на годину вперед
Цього разу стрілки будемо переводити на годину вперед. Фото pexels.com

Єдиної дати немає — щороку перехід на зимовий та літній час відбувається у різні числа жовтня та березня, відповідно

Попри неодноразові спроби відмовитися від переведення годинників двічі на рік, в Україні ця "традиція" залишається незмінною. Це робиться щороку у березні та жовтні. Попри те, що більшість гаджетів запрограмовані змінювати час автоматично, якщо йдеться про прилади, не під’єднані до інтернету, стежити за актуальністю часу доведеться вручну.

Коли у 2023 році Україна переходитиме на літній час, розповідає buhoblik. Нагадаємо, що цього разу перевести стрілки потрібно буде на годину вперед.

Робиться це в останню неділю березня о 3-ій годині ночі. Тобто, цьогоріч переводити годинники ми будемо у ніч проти 26 березня. Літній час триватиме аж до останньої неділі жовтня — 29 числа, коли ми знову повернемося до зимового часу (якщо цю норму закону до тих пір не скасують). Зауважимо, що перехід здійснюють згідно з постановою Кабінету Міністрів України №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок числення часу на території України".

Раніше ми розповідали, як налаштувати автоматичний перехід на літній час на комп’ютері і телефоні. Зробити це насправді дуже просто, а наша спеціальна інструкція вам у цьому значно допоможе.

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#Переведення годинника #Літній час #Перехід на літній час