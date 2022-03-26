Переведення годинника в Україні: з чого все почалося і навіщо це роблять

Більшість гаджетів з годинником самі переводять їх у потрібний бік

Україна у 2022 році знову переводить годинник. Це відбудеться 27 березня о третій годині ранку. В Україні переводять час із 1981 року, хоча ідея вперше була реалізована ще 238 років тому.

Таке рішення було ухвалено Бенджаміном Франкліном, коли він був американським послом у Франції. Спочатку воно було спрямоване на економію свічок.

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Весною переходять на літній час, переводячи стрілки вперед на годину, а назад переводять восени. Це роблять лише у частині світу, наприклад у країнах Європи, деяких штатах США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії. В азійських країнах, наприклад Японії, годинник не переводять із середини минулого століття. У Росії скасували переведення годинника з 2011 року, але не змогли відразу визначитися за яким часом жити — зимовим або літнім.

Чому переводять час:

Попри те, що свічки вже не використовуються, щоб економити електроенергію, у світі все також переходять на літній і зимовий час. У зоні літнього часу у людей день починається раніше, як починається сонячний день. А взимку переведення годинника дає можливість більше працювати при природному освітленні.

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У чому шкода переведення годинника і чому його не скасують

Переведення годинника негативно впливає на біоритми людини і минулої весни його намагалися скасувати в Україні на законодавчому рівні. Спроба виявилася безуспішною, але голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що процес продовжиться і в Україні треба зафіксувати природний час +2.

Раніше "Телеграф" публікував рекомендації, як спростити для свого організму процес переходу до літнього часу.