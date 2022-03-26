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Перевод часов в Украине: с чего все началось и зачем это делают

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Переводить нужно в основном аналоговые часы со стрелками Новость обновлена 26 марта 2022, 09:36
Переводить нужно в основном аналоговые часы со стрелками

Большинство гаджетов с часами сами переводят их в нужную сторону

Украина в 2022 году снова переводит часы. Это произойдет 27 марта в три часа утра. В Украине переводят время с 1981 года, хотя идея впервые была реализована еще 238 лет назад.

Такое решение было принято Бенджамином Франклином, когда он еще был американским послом во Франции. Изначально оно было направлено на экономию свечей.

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Весной переходят на летнее время, переводя стрелки вперед на час, а назад переводят осенью. Это делают только в части мира, например в странах Европы, некоторых штатах США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии. В азиатских странах, например Японии, часы не переводят с середины прошлого века. В россии отменили перевод часов с 2011 года, но не смогли сразу определиться по какому времени жить — зимнему или летнему.

Почему переводят время:

Несмотря на то, что свечи уже не используются, чтобы экономить электроэнергию все также в мире переходят на летнее и зимнее время. В зоне летнего времени у людей день начинается раньше, как начинается и солнечный день. А зимой перевод часов дает возможность больше работать при естественном освещении.

В чем вред перевода часов и почему его не отменят

Перевод часов негативно влияет на биоритмы человека и прошлой весной его пытались отменить в Украине на законодательном уровне. Попытка оказалась безуспешной, но глава Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что процесс продолжится и в Украине нужно зафиксировать естественное время +2.

Ранее "Телеграф" публиковал рекомендации, как упростить для своего организма процесс перехода к летнему времени.

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#Часы #Время #Перевод
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