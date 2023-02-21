Именины Зои в 2023 году: все дни, когда Зося празднует День ангела

Зоя – синоним имени Евы

Имя Зоя на сегодняшний день не самое распространенное, однако очень красивое и древнее. "Телеграф" решил рассказать о происхождении этого имени и когда все Дни ангела Зои.

Значение имени Зоя

С древнегреческого Зоя переводится как "жизнь". Интересно, что оно считается синонимом имени Ева, поскольку это имя переводится так же.

Церковь использует форму имени Зоис. В других странах встречаются формы Зои, Зоуи, а среди разговорных форм стоит вспомнить такие как Зойка, Зоюня, Зая, Зоша, Зося.

Принято считать, что носительницы имени Зоя обычно доброжелательные, спокойные, добрые, чуткие, склонные к творчеству и литературе, видят людей насквозь и ценят честность. Зои редко бывают карьеристками, но отдаются работе.

Когда День ангела Зои?

Носительницы имени Зоя празднуют именины всего трижды в году по церковному православному календарю:

26 февраля , — преподобная Зоя Вифлеемская. Она жила в V веке и была распутной женщиной, пока не попыталась соблазнить преподобного, — тот проигнорировал ее ухаживания и ступил босиком в костер, чем так поразил девушку, что она остаток жизни провела в монастыре и получила дар исцеления.

, — преподобная Зоя Вифлеемская. Она жила в V веке и была распутной женщиной, пока не попыталась соблазнить преподобного, — тот проигнорировал ее ухаживания и ступил босиком в костер, чем так поразил девушку, что она остаток жизни провела в монастыре и получила дар исцеления. 15 мая , — мученица Зоя Атталийская (Памфилийская). Она была рабыней вельможи во II веке, и ее с детьми и мужем пытали, после чего сожгли в печи за веру.

, — мученица Зоя Атталийская (Памфилийская). Она была рабыней вельможи во II веке, и ее с детьми и мужем пытали, после чего сожгли в печи за веру. 31 декабря, — мученица Зоя Римская. Она шесть лет была немой, прежде чем святой не исцелил ее, — тогда она уверовала, была крещена вместе с мужем, а впоследствии предана мукам за отказ отречься от Христа.

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