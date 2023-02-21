Іменини Зої у 2023 році: усі дні, коли Зося святкує День ангела

Зоя – синонім імені Єви

Ім’я Зоя на сьогоднішній день не найпоширеніше, проте дуже красиве і давнє. "Телеграф" вирішив розповісти про походження цього імені та коли всі Дні ангела Зої.

Значення імені Зоя

З давньогрецького Зоя перекладається як "життя". Цікаво, що воно вважається синонімом імені Єва, оскільки це ім’я перекладається так само.

Церква використовує форму імені Зоіс. В інших країнах зустрічаються форми Зої, Зоуї, а серед розмовних форм варто згадати такі як Зойка, Зоюня, Зая, Зоша, Зося.

Вважають, що носії імені Зоя зазвичай доброзичливі, спокійні, добрі, чуйні, схильні до творчості та літератури, бачать людей наскрізь і цінують чесність. Зої рідко бувають кар’єристками, але віддаються роботі.

Коли День ангела Зої?

Носії імені Зоя святкують іменини всього тричі на рік за церковним православним календарем:

26 лютого , — преподобна Зоя Вифлеємська. Вона жила в V столітті і була розпусною жінкою, поки не спробувала спокусити преподобного, — той проігнорував її залицяння і ступив босоніж у багаття, чим так вразив дівчину, що вона решту життя провела в монастирі і отримала дар зцілення.

, — преподобна Зоя Вифлеємська. Вона жила в V столітті і була розпусною жінкою, поки не спробувала спокусити преподобного, — той проігнорував її залицяння і ступив босоніж у багаття, чим так вразив дівчину, що вона решту життя провела в монастирі і отримала дар зцілення. 15 травня , — мучениця Зоя Атталійська (Памфілійська). Вона була рабинею вельможі у II столітті, і її з дітьми та чоловіком катували, після чого спалили у печі за віру.

, — мучениця Зоя Атталійська (Памфілійська). Вона була рабинею вельможі у II столітті, і її з дітьми та чоловіком катували, після чого спалили у печі за віру. 31 грудня, — мучениця Зоя Римська. Вона шість років була німою, перш ніж святий не зцілив її, тоді вона повірила, була хрещена разом з чоловіком, а згодом віддана мукам за відмову зректися Христа.

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