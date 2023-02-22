Именины Арины в 2023 году: все дни, когда Ариша празднует День ангела

Мало кто знает, что значит имя Арины

Имя Арина на сегодняшний день далеко не самое распространенное, но все равно благородное и красивое. "Телеграф" решил рассказать, каково значение этого имени и когда все Дни ангела Арины в году.

Значение имени Арина

Самая распространенная версия, — имя Арина возникло как просторечная форма имени Ирина, которая со временем стала самостоятельным именем. По этой версии, Арина значит "покой" или "мир".

Также считают, что имя Арина могло появиться как производная имени главного славянского бога Ярила, или как форма еврейского имени Аарон, которое переводится как "просвещенный" или "учитель".

Встречаются такие разговорные формы имени Арина как Ариша, Аринка, Рина, Арюша, Ринка и другие.

Принято считать, что носительницы имени Арина обычно рассудительные, дипломатичные, обаятельные, но при этом независимые, свободолюбивые, стремятся к реализации и хорошей жизни.

Когда День ангела Арины?

Церковной формой имени Арина считается имя Ирина, соответственно, святые Ирины покровительствуют и носительницам имени Арина тоже.

Так, Арины отмечают свои именины по церковному православному календарю:

12 января, — мученица Ирина;

16 января, — мученица Ирина;

26 февраля, — Ирина Хвостова;

7 марта, — Ирина Смирнова;

29 апреля, — Ирина Коринфская, Ирина Аквилейская;

18 мая, — Ирина Македонская;

26 мая, — Ирина Константинопольская;

23 июня, 6 июля, — княгиня Ирина Муромская;

10 августа, — Ирина Капподакийская;

17 августа, — мученица Ирина;

22 августа, — царица Ирина Афинянка;

30 сентября, — Ирина Фролова;

1 октября, — Ирина Египетская;

2 ноября, — мученица Ирина.

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