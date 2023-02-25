Ариша, с именинами! Красивые открытки и поздравления на День ангела Арины

Не забудьте поздравить Аришу с именинами

Имя Арина на сегодняшний день в Украине считается довольно редким, но от этого не менее красивым и интересным. Ранее мы рассказывали, каково значение и происхождение этого имени, а также когда все Дни ангела Арины. Теперь же "Телеграф" приготовил подборку ярких поздравлений в стихах, прозе, открытках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Арины своими словами

Ариночка, с именинами! Пусть твоя жизнь будет полна чудес, праздников, счастливых совпадений и приятных сюрпризов. Будь счастлива и живи на полную, а ангел пусть убережет тебя от проблем!

С Днем ангела, Арина! Ты будто лучик света, жизнеутверждающая, приносишь радость и тепло, — желаю всегда такой и оставаться, не терять искорку в глазах и огонь в сердце. Поздравляю!

Ариша! В День твоих именин хочу пожелать, чтобы в твоей жизни было столько всего хорошего и доброго, чтобы ни одна невзгода или проблема не была в силах испортить тебе настроения. С праздником!

Открытки для поздравления Арины с Днем ангела

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему женщинам строго не рекомендуется дарить жемчуга на праздники.