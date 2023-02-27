Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: на Весов снизойдет гармония, а Тельцы наконец решат проблемы

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшую неделю

Начало весны многим даст возможность решить какие-то старые проблемы и улучшить свое положение, однако некоторым наоборот стоит отдохнуть и остерегаться неприятностей.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — перевернутая Десятка пентаклей

В обычном положении карта называется Владыкой богатства, но в перевернутом наоборот предупреждает, что в ближайшую неделю Ваше материальное благополучие может оказаться под угрозой. Избегайте подписания важных документов и финансовых рисков.

Телец — перевернутая Шестерка мечей

В ближайшее время Вам не останется ничего другого, как взглянуть на существующую проблему под другим углом и наконец взяться за ее решение, поскольку возможности уйти от нее уже не будет. По другому толкованию эта карта также может пророчить признание в любви.

Близнецы — перевернутый Паж кубков

В обычном положении это довольно позитивная карта, однако перевернутая она предупреждает, что у Вас может появиться желание убежать от себя и проблем в мир иллюзий, телевидения, алкоголя и других способов забыться. Доверяйте интуиции и не дайте такому настроению пошатнуть Вашу уверенность в себе.

Рак — Девятка пентаклей

Второе название этой карты, — Владыка материального достатка, и оно говорит само за себя. Вы можете получить вознаграждение за свои труды, и удача будет на Вашей стороне, не бойтесь начинать что-то новое.

Лев — перевернутая Тройка жезлов

На неделе у Вас может все повалиться из рук, задуманные планы — не реализоваться, и, более того, могут возникнуть проблемы со взаимопониманием с коллегами. Постарайтесь не хвататься за все сразу, иначе ничего не доведете до конца.

Дева — перевернутая Двойка мечей

Возможно, какое-то время Вы пребывали в бездействии, пытаясь восстановить душевное равновесие, чтобы принять решение, как двигаться дальше, — в этом положении карта указывает, что решение принято и Вы будете двигаться дальше. Насколько удачным было это решение, покажет время.

Весы — Королева пентаклей

Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас неделя. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

Скорпион — Король жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая обещает, что фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Также карта может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.

Стрелец — Восьмерка пентаклей

На этой неделе Вы будете "в ресурсе" плодотворно работать над собой, можете познакомиться в нужными людьми или возможно даже откроете новое дело. Сейчас самое время приложить усилия, в будущем они обязательно окупятся.

Козерог — перевернутая Десятка кубков

В ближайшую неделю Вы можете почувствовать, что у Вас все валится из рук, потеряна гармония и назревают конфликты, — отдохните пока от всего, наберитесь сил для новых свершений.

Водолей — Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Рыбы — Десятка мечей

Вам попался Владыка великой гибели. На неделе какие-то Ваши планы могут накрыться медным тазом, однако вовсе не обязательно, что это станет для Вас трагедией, — возможно это будет этап переосмысления ценностей, "гибель" чего-то в Вашей жизни, что Вам больше не нужно.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака по картам Таро в финансовом плане на этой неделе.