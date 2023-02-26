Финансовый гороскоп Таро для всех знаков на неделю: Скорпионов ждет успех, а Водолеям лучше затянуть пояса
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Начало весны не у всех будет благоприятным
Конец февраля и начало марта некоторым принесет возможность круто изменить жизнь и улучшить финансовые дела, в то время как другие могут столкнуться с проблемами и обманом.
Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023 года включительно.
Вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:
Овен — перевернутая Королева пентаклей
В ближайшую неделю Вы можете быть ленивы и без мотивации, что не сможет не сказаться на работе. Постарайтесь сдерживаться в высказываниях, чтобы не ухудшить ситуацию еще больше.
Телец — перевернутый Отшельник
На неделе Вам может грозить неудача из-за неумения или нежелания работать в команде. Иногда карта также может указывать на то, что Вы столкнетесь с кем-то хитрым, кто не пренебрегает "запрещенными" приемами в делах.
Близнецы — Паж жезлов
Карта указывает, что на неделе у Вас будут благоприятные возможности для карьерного роста и решения деловых вопросов, однако воспользуетесь ли Вы ими, — зависит только от Вас.
Рак — Тройка мечей
В этом положении карта предупреждает о неприятностях на работе, — могут быть конфликты с коллегами и начальством, неудачные сделки.
Лев — Повешенный
В ближайшую неделю могут возникнуть проблемы с жильем, работой и счетами, из-за чего свободных денег на себя не будет. Не подписывайте ничего бездумно, есть риск стать жертвой финансовой махинации.
Дева — перевернутый Туз пентаклей
Обычно это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.
Весы — Десятка кубков
Это карта счастья, успеха, семейного благополучия, однако она указывает на то, что Ваш успех не обязательно будет материальным, — но Вы в любом случае будете удовлетворены своим положением.
Скорпион — Солнце
Эта карта обещает успех в деловых предприятиях и финансовых вложениях, повышение уровня жизни и процветание. На этой неделе дела резко могут улучшиться.
Стрелец — Колесо фортуны
Вас могут ждать необратимые перемены, — даже не пытайтесь им препятствовать, лучше попробуйте обернуть их в свою пользу. Для этого принимайте решения быстро, не поддавайтесь эмоциям и выбирайте тот вариант, который приходит в голову первым.
Козерог — перевернутый Король жезлов
В этом положении карта сигнализирует, что стоит приготовиться к крушению планов, отложить все капиталовложения и дорогие покупки. Необдуманные поступки сейчас могут вылиться серьезными последствиями.
Водолей — Восьмерка мечей
На неделе Вам лучше "затянуть пояс", поскольку на лишние деньги рассчитывать не придется. Возможно это будет связано с желанием выплатить долги или накопить на что-то.
Рыбы — перевернутая Восьмерка жезлов
У Вас могут возникать неожиданные помехи в делах, в попытке решать которые Вы будете принимать поспешные решения, из-за чего сделаете только хуже. Хорошо обдумывайте свои поступки, чтобы не ввязаться в неприятности и судебные разбирательства.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца 2023 года по картам Таро.