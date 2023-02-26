Финансовый гороскоп Таро для всех знаков на неделю: Скорпионов ждет успех, а Водолеям лучше затянуть пояса

Начало весны не у всех будет благоприятным

Конец февраля и начало марта некоторым принесет возможность круто изменить жизнь и улучшить финансовые дела, в то время как другие могут столкнуться с проблемами и обманом.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — перевернутая Королева пентаклей

В ближайшую неделю Вы можете быть ленивы и без мотивации, что не сможет не сказаться на работе. Постарайтесь сдерживаться в высказываниях, чтобы не ухудшить ситуацию еще больше.

Телец — перевернутый Отшельник

На неделе Вам может грозить неудача из-за неумения или нежелания работать в команде. Иногда карта также может указывать на то, что Вы столкнетесь с кем-то хитрым, кто не пренебрегает "запрещенными" приемами в делах.

Близнецы — Паж жезлов

Карта указывает, что на неделе у Вас будут благоприятные возможности для карьерного роста и решения деловых вопросов, однако воспользуетесь ли Вы ими, — зависит только от Вас.

Рак — Тройка мечей

В этом положении карта предупреждает о неприятностях на работе, — могут быть конфликты с коллегами и начальством, неудачные сделки.

Лев — Повешенный

В ближайшую неделю могут возникнуть проблемы с жильем, работой и счетами, из-за чего свободных денег на себя не будет. Не подписывайте ничего бездумно, есть риск стать жертвой финансовой махинации.

Дева — перевернутый Туз пентаклей

Обычно это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Весы — Десятка кубков

Это карта счастья, успеха, семейного благополучия, однако она указывает на то, что Ваш успех не обязательно будет материальным, — но Вы в любом случае будете удовлетворены своим положением.

Скорпион — Солнце

Эта карта обещает успех в деловых предприятиях и финансовых вложениях, повышение уровня жизни и процветание. На этой неделе дела резко могут улучшиться.

Стрелец — Колесо фортуны

Вас могут ждать необратимые перемены, — даже не пытайтесь им препятствовать, лучше попробуйте обернуть их в свою пользу. Для этого принимайте решения быстро, не поддавайтесь эмоциям и выбирайте тот вариант, который приходит в голову первым.

Козерог — перевернутый Король жезлов

В этом положении карта сигнализирует, что стоит приготовиться к крушению планов, отложить все капиталовложения и дорогие покупки. Необдуманные поступки сейчас могут вылиться серьезными последствиями.

Водолей — Восьмерка мечей

На неделе Вам лучше "затянуть пояс", поскольку на лишние деньги рассчитывать не придется. Возможно это будет связано с желанием выплатить долги или накопить на что-то.

Рыбы — перевернутая Восьмерка жезлов

У Вас могут возникать неожиданные помехи в делах, в попытке решать которые Вы будете принимать поспешные решения, из-за чего сделаете только хуже. Хорошо обдумывайте свои поступки, чтобы не ввязаться в неприятности и судебные разбирательства.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца 2023 года по картам Таро.