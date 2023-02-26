Фінансовий гороскоп Таро для всіх знаків на тиждень: Скорпіонів чекає успіх, а Водоліям краще затягнути пояси

Початок весни не у всіх буде сприятливим

Кінець лютого та початок березня деяким принесе можливість круто змінити життя та покращити фінансові справи, тоді як інші можуть зіткнутися з проблемами та обманом.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на тиждень з 27 лютого до 5 березня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня у фінансовому розкладі:

Овен — перевернута Королева пентаклів

У найближчий тиждень Ви можете бути лінивими і без мотивації, що не зможе не позначитися на роботі. Намагайтеся стримуватися у висловлюваннях, щоб не погіршити ситуацію ще більше.

Телець — перевернутий Самітник

На тижні Вам може загрожувати невдача через невміння чи небажання працювати у команді. Іноді карта також може вказувати на те, що Ви зіткнетеся з кимось хитрим, хто не зневажає "забороненими" прийомами у справах.

Близнюки — Паж жезлів

Карта вказує, що на тижні у Вас будуть сприятливі можливості для кар’єрного зростання та вирішення ділових питань, однак чи скористаєтеся Ви ними, залежить тільки від Вас.

Рак — Трійка мечів

У цьому положенні картка попереджає про неприємності на роботі — можуть бути конфлікти з колегами та начальством, невдалі угоди.

Лев — Повішений

Найближчого тижня можуть виникнути проблеми з житлом, роботою та рахунками, через що вільних грошей на себе не буде. Не підписуйте нічого бездумно, є ризик стати жертвою фінансової махінації.

Діва — перевернутий Туз пентаклів

Зазвичай це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Терези — Десятка кубків

Це карта щастя, успіху, сімейного благополуччя, проте вона вказує на те, що Ваш успіх не обов’язково буде матеріальним, але Ви в будь-якому випадку будете задоволені своїм становищем.

Скорпіон — Сонце

Ця карта обіцяє успіх у ділових питаннях та фінансових вкладеннях, підвищення рівня життя та процвітання. Цього тижня справи різко можуть покращитися.

Стрілець — Колесо удачі

Вас можуть чекати незворотні зміни, — навіть не намагайтеся їм перешкоджати, краще спробуйте обернути їх на свою користь. Для цього приймайте рішення швидко, не піддавайтеся емоціям і вибирайте той варіант, який спадає на думку першим.

Козоріг — перевернутий Король жезлів

У цьому положенні карта сигналізує, що варто приготуватися до краху планів, відкласти всі капіталовкладення та дорогі покупки. Необдумані вчинки зараз можуть вилитися серйозними наслідками.

Водолій — Вісімка мечів

На тижні Вам краще "затягнути пояс", оскільки на зайві гроші розраховувати не доведеться. Можливо, це буде пов’язане з бажанням виплатити борги або накопичити на щось.

Риби — перевернута Вісімка жезлів

У Вас можуть виникати несподівані перешкоди у справах, у спробі вирішити які Ви прийматимете поспішні рішення, через що зробите лише гірше. Добре обмірковуйте свої вчинки, щоб не вплутатися в неприємності та судові розгляди.

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