Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: на Терезів зійде гармонія, а Тельці нарешті вирішать проблеми

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчого тижня

Початок весни багатьом дасть можливість вирішити якісь старі проблеми та покращити своє становище, проте деяким навпаки варто відпочити та остерігатися неприємностей.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 27 лютого по 5 березня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — перевернута Десятка пентаклів

У звичайному положенні карта називається Владикою багатства, але в перевернутому навпаки попереджає, що найближчого тижня Ваше матеріальне благополуччя може опинитися під загрозою. Уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.

Телець — перевернута Шістка мечів

Найближчим часом Вам не залишиться нічого іншого, як поглянути на існуючу проблему під іншим кутом і нарешті взятися за її вирішення, оскільки можливості уникнути її вже не буде. За іншим тлумаченням ця карта також може пророкувати освідчення в коханні.

Близнюки — перевернутий Паж кубків

У звичайному положенні це досить позитивна карта, проте перевернутою вона попереджає, що у Вас може з’явитися бажання втекти від себе та проблем у світ ілюзій, телебачення, алкоголю та інших способів забутися. Довіряйте інтуїції та не дайте такому настрою похитнути Вашу впевненість у собі.

Рак — Дев’ятка пентаклів

Друга назва цієї карти — Владика матеріального достатку, і вона говорить сама за себе. Ви можете отримати винагороду за свою працю, і удача буде на Вашому боці, не бійтеся починати щось нове.

Лев — перевернута Трійка жезлів

На тижні у Вас може все звалитися з рук, задумані плани — не реалізуватися, і, більше того, можуть виникнути проблеми із порозумінням із колегами. Постарайтеся не хапатися за все одразу, інакше нічого не доведете до кінця.

Діва — перевернута Двійка мечів

Можливо, якийсь час Ви перебували в бездіяльності, намагаючись відновити душевну рівновагу, щоб ухвалити рішення, як рухатися далі, — у цьому положенні карта вказує, що рішення прийняте і Ви рухатиметеся далі. Наскільки вдалим буде це рішення, покаже час.

Терези — Королева пентаклів

Впевненість і практичність — ось під яким гаслом пройде для Вас тиждень. Карта каже, що Ваша праця добре окупиться, Ви будете плідно працювати для благополуччя себе та своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.

Скорпіон — Король жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка обіцяє, що удача посміхнеться Вам, якщо Ви докладете зусиль для отримання бажаного. Також карта може говорити про майбутній щасливий шлюб або отримання спадщини.

Стрілець — Вісімка пентаклів

Цього тижня Ви будете "в ресурсі" плідно працювати над собою, можете познайомитися з потрібними людьми або, можливо, навіть відкриєте нову справу. Зараз саме час докласти зусиль, у майбутньому вони обов’язково окупляться.

Козеріг — перевернута Десятка кубків

Найближчого тижня Ви можете відчути, що у Вас все валиться з рук, гармонію втрачено та назрівають конфлікти, — відпочиньте поки що від усього, наберіться сил для нових звершень.

Водолій — Вісімка жезлів

Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. Вам може повернутися щасливий шанс, так що постарайтеся встигнути схопити успіх за хвіст.

Риби — Десятка мечів

Вам попався Владика великої загибелі. На тижні якісь Ваші плани можуть накритися мідним тазом, проте зовсім не обов’язково, що це стане для Вас трагедією, можливо це буде етап переосмислення цінностей, "загибель" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку за картами Таро у фінансовому плані цього тижня.