Именины Даниила в 2023 году: все дни, когда Даня празднует День ангела

В украинской истории было много выдающихся Даниилов

Имя Даниил, — весьма красивое, древнее, к тому же еще и очень распространенное в Украине и мире. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда взялось и когда все Дни ангела Даниила.

Значение имени Даниил

Это библейское имя, которое происходит от древнееврейского "Даниэль", что переводится как "Бог есть судья" или же "Бог — мой судья". В Библии упоминается пророк Даниил и мудрый, справедливый судья Дани-Ил, заступавшийся за сирот и вдов.

Украинская форма этого имени, — Данило. Также встречаются формы Данил, Данила, Даня, Данилка, Данцьо.

Среди известных Даниилов достойны упоминания лидер гетманского движения Данило Скоропадский, гетман Войска Запорожского Даниил Апостол, революционер Даниил Терпило, зять Богдана Хмельницкого Даниил Выговский.

Считается, что носители имени Даниил обычно темпераментные и чуткие, но спокойные и уравновешенные, могут вспылить лишь изредка. Любят работать, но не любят, когда работать приходится. Также они не склонны часто менять сферу деятельности, предпочитают монотонную занятость.

Когда День ангела Даниила?

Носители имени Даниил празднуют именины около двадцати раз по церковному православному календарю. Перечислим основные:

2 января, 20 апреля, — архиепископ Даниил II Сербский;

12 января, — архимандрит Даниил Переяславский;

1 марта, — мученик Даниил Египтянин;

6 марта, — Даниил Алферов;

17 марта, 12 сентября, — князь Даниил Московский;

20 апреля, — архимандрит Даниил Переяславский;

4 июня, — столпник Даниил Ресславский;

5 июня, — игумен Даниил Грехозаруцкий (Угличский);

23 июня, — Даниил Ачинский, преподобный;

26 июня, — иконописец Даниил Московский;

23 июля, — Даниил Никопольский (Армянский);

4 октября, — Даниил Шужгорский;

9 декабря, — Даниил Мещанинов;

24 декабря, — Даниил Столпник;

30 декабря, — ветхозаветный пророк Даниил.

Кроме того, менее важные именины Даниила отмечаются 31 марта, 25 сентября, 25 ноября, 11 декабря, 12 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго запрещено дарить чашки одиноким людям.