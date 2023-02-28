Зачем держать мокрые газеты в холодильнике: бабушкин секрет раскрыт

Чем больше газет, тем результат наступает быстрее

Бумажные газеты не только читают, но и используют в быту. Они могут принести пользу в отапливании дома, а также решить одну из главных проблем, которые возникают с устройствами.

Вы могли видеть в холодильниках у старшего поколения положены в них газеты. Находятся они там неспроста. С этим "бабушкиным" лайфхаком вам больше не придется тратить время и силы на регулярное отключение, мытье и проветривание холодильника. Об этом пишет mixnews.

Зачем класть мокрые газеты в холодильник

Из-за хранения разных овощей, фруктов и зелени внутри холодильника может начать неприятно пахнуть. Чтобы избавиться от вони, для этого нам и понадобятся обычные увлажненные газеты — они очень хороши как поглотители запахов. Достаточно смочить бумагу водой с помощью пульверизатора и положить в устройство. Чем больше газет, тем лучше результат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем класть губку для мытья посуды в холодильник. Кроме неприятного запаха, она решает еще одну распространенную проблему. Также мы писали об еще одном способе избавиться от "амбре" в устройстве. Достаточно открыть аптечку и достать одно копеечное лекарство.