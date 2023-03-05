Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Дев ждет настоящая любовь, а Близнецов - богатство

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшую неделю

Вторая неделя марта в 2023 году выдастся неоднозначной: одних ждет процветание и любовь, других же, — конфликты с окружением и возможные финансовые потери.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 6 по 12 марта 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — перевернутая Императрица

В течение следующей недели в Вашей жизни может наступить некий застой, возникнуть гнев, жадность, депрессивное настроение и ревность. Это может отразиться на Ваших отношениях с близкими, потому поберегите их.

Телец — перевернутая Шестерка пентаклей

Вас могут ждать финансовые проблемы, Вы можете проиграть деньги, потерять их по глупости или невнимательности. Совет карты, — не давать никому в долг и не соглашаться оказать кому-то услугу за услугу.

Близнецы — Десятка пентаклей

Поздравляем, ведь второе название этой карты — Владыка богатства. Многообещающе, правда? Карта обещает стабильность, благополучие, и успех в делах. Так что насладитесь жизнью на этой неделе.

Рак — Паж мечей

Судя по всему, в ближайшие дни Вам будет сложно находить общий язык с людьми и, возможно, Вы услышите критику со стороны окружения или начальства, из-за которой может возникнуть конфликт. Не обостряйте ситуацию и прислушайтесь к критике, это будет Вам полезно.

Лев — Рыцарь кубков

Этот рыцарь обещает Вам романтическое настроение на ближайшую неделю, — посвятите время себе и близким, порадуйте себя какой-то маленькой приятностью. Отношения с кем-то у Вас могут выйти на следующий уровень, однако не позволяйте себе слишком витать в облаках.

Дева — Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, именно на этой неделе исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. В ближайшие несколько дней прислушивайтесь к своей интуиции, она не подведет. Кроме того, не скупитесь на эмоции, дарите тепло близким и позвоните маме.

Весы — перевернутая Восьмерка мечей

Возможно, Вы уже некоторое время были словно птичка, сидящая в открытой клетке, неспособные принять важное решение. Но на этой неделе все изменится, Вы можете наконец увидеть выход из ситуации.

Скорпион — перевернутый Король мечей

В этом положении карта указывает, что на этой неделе Вы можете руководствоваться ошибочными выводами, из-за чего быть агрессивными и несправедливыми к другим людям.

Стрелец — перевернутый Король пентаклей

В этом положении карта говорит, что Вы можете проявить бесчестие, скупость или грубость, будете склонны к подлым поступкам и похоти. Не перерабатывайте в ближайшие дни, посвятите время отдыху и хобби.

Козерог — Восьмерка кубков

Второе название этой карты — Владыка отказа от успеха. Возможно, Вам придется оставить позади что-то хорошее, однако не стоит расстраиваться, ведь это значит, что скоро в Вашу жизнь придет что-то еще лучшее.

Водолей — Рыцарь жезлов

Вас ждут перемены, и совсем не обязательно они будут приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может указывать на скорый переезд.

Рыбы — Рыцарь пентаклей

Карта говорит, что на неделе Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане в марте 2023 года по картам Таро.