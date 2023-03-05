Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Дів чекає справжнє кохання, а Близнюків — багатство

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчого тижня

Другий тиждень березня 2023 року видасться неоднозначним: одних чекає процвітання та кохання, інших, — конфлікти з оточенням та можливі фінансові втрати.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 6 по 12 березня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — перевернута Імператриця

Протягом наступного тижня у Вашому житті може настати якийсь застій, виникнути гнів, жадібність, депресивний настрій та ревнощі. Це може вплинути на Ваші стосунки з близькими, тому побережіть їх.

Телець — перевернута Шістка пентаклів

На вас можуть чекати фінансові проблеми, Ви можете програти гроші, втратити їх через дурість або неуважність. Порада картки — не давати нікому в борг і не погоджуватися надати комусь послугу за послугу.

Близнюки — Десятка пентаклів

Щиро вітаємо, адже друга назва цієї карти — Владика багатства. Дуже обіцяюче, правда? Карта обіцяє стабільність, благополуччя та успіх у справах. Тож насолоджуйтеся життям цього тижня.

Рак — Паж мечів

Найближчими днями Вам буде складно знаходити спільну мову з людьми і, можливо, Ви почуєте критику з боку оточення чи начальства, через яку може виникнути конфлікт. Не загострюйте ситуацію та прислухайтеся до критики, це буде Вам корисно.

Лев — Лицар кубків

Цей лицар обіцяє Вам романтичний настрій на найближчий тиждень — присвятіть час собі та близьким, порадуйте себе якоюсь маленькою приємністю. Відносини з кимось у Вас можуть вийти на наступний рівень, проте не дозволяйте собі надто витати у хмарах.

Діва — Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, саме цього тижня виповниться давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Протягом найближчих кількох днів прислухайтеся до своєї інтуїції, вона не підведе. Крім того, не скупіться на емоції, даруйте тепло близьким і зателефонуйте мамі.

Терези — перевернута Вісімка мечів

Можливо, Ви вже деякий час були немов пташка, що сидить у відкритій клітці, нездатні прийняти важливе рішення. Але цього тижня все зміниться, Ви можете нарешті побачити вихід із ситуації.

Скорпіон — перевернутий Король мечів

У цьому положенні карта вказує, що цього тижня Ви можете керуватися помилковими висновками, через що бути агресивними та несправедливими до інших людей.

Стрілець — перевернутий Король пентаклів

У цьому положенні карта говорить, що Ви можете проявити безчестя, скупість або грубість, будете схильні до підлих вчинків та пожадливості. Не перепрацьовуйте найближчими днями, присвятіть час відпочинку та хобі.

Козоріг — Вісімка кубків

Друга назва цієї карти – Владика відмови від успіху. Можливо, Вам доведеться залишити позаду щось хороше, проте не варто засмучуватися, адже це означає, що незабаром у Ваше життя прийде щось краще.

Водолій — Лицар жезлів

На вас чекають зміни, і зовсім не обов’язково вони будуть приємними. Можливі сварки та несподіванки, проте водночас вони можуть відкрити нові можливості для зростання. Також ця карта може пророкувати переїзд.

Риби — Лицар пентаклів

Карта каже, що на тижні Ви зможете виявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані в березні 2023 року за картами Таро.