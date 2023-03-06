Таропрогноз на 7 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

У большинства вторник выдастся положительным

Во вторник, 7 марта, многих ждут перемены и хорошие новости по работе, однако у некоторых это может сопровождаться конфликтом.

Во всяком случае, именно об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на седьмой день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Рыцарь мечей, Суд, Рыцарь пентаклей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Рыцарь мечей

Эта карта предсказывает внезапные, неожиданные события и может быть даже конфликт, но, если Вы будете действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах.

Суд

Это карта перерождения, единства психики, эмоций и духа, избавления от страхов и помех. Во вторник в вашей жизни может что-то сильно измениться. Не бойтесь и действуйте по велению сердца и совести.

Рыцарь пентаклей

Карта говорит, что во вторник Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.

Напомним, ранее "Телеграф" составлял гороскоп Таро, что ждет все знаки Зодиака на этой неделе.