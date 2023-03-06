Таропрогноз на 7 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок
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У більшості вівторок видасться позитивним
У вівторок, 7 березня, на багатьох чекають зміни та хороші новини по роботі, однак у деяких це може супроводжуватися конфліктом.
Принаймні саме про це попереджають карти Таро, які випали в розкладі на сьомий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Лицар мечів
Ця карта передбачає раптові, несподівані події і може навіть конфлікт, але, якщо Ви діятимете рішуче, холоднокровно, і не ігноруватимете поради оточуючих, Ви обов’язково просунетеся у своїх планах.
Суд
Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. У вівторок у вашому житті може щось сильно змінитись. Не бійтеся і дійте за велінням серця та совісті.
Лицар пентаклів
Карта каже, що у вівторок Ви зможете виявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" складав гороскоп Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку протягом цього тижня.