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Таропрогноз на 7 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що Вам чекати на сьомий день березня
Прогноз Таро, на що Вам чекати на сьомий день березня. Фото telegraf.com.ua

У більшості вівторок видасться позитивним

У вівторок, 7 березня, на багатьох чекають зміни та хороші новини по роботі, однак у деяких це може супроводжуватися конфліктом.

Принаймні саме про це попереджають карти Таро, які випали в розкладі на сьомий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Лицар мечів, Суд, Лицар пентаклів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Лицар мечів

Ця карта передбачає раптові, несподівані події і може навіть конфлікт, але, якщо Ви діятимете рішуче, холоднокровно, і не ігноруватимете поради оточуючих, Ви обов’язково просунетеся у своїх планах.

Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. У вівторок у вашому житті може щось сильно змінитись. Не бійтеся і дійте за велінням серця та совісті.

Лицар пентаклів

Карта каже, що у вівторок Ви зможете виявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" складав гороскоп Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку протягом цього тижня.

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