Топ-3 продуктов, которые категорически нельзя хранить в фольге

Еда, которая храниться в фольге, только портится

Фольга — очень полезная и практичная вещь, которую еще называют "металлической бумагой". Она широко используется в кулинарии, помогает решить сразу несколько вопросов — обеспечивает защиту продуктов питания от влажности, позволяет дольше сохранять их свежесть и вкус при запекании. Однако для некоторой пищи фольга совсем не подходит.

Нередко вы можете сталкиваться с проблемой, когда продукты, хранящиеся в фольге, покрываются пятнами и выглядят неаппетитно, пишет pixelinform. Ниже представлен список тех самых продуктов, которые не желательно хранить в фольге.

1. Томаты и цитрусовые

Фольга не дружит с кислотами. Избегайте контакта фольги с цитрусовыми, а также блюдами, заправленными уксусом или томатным соусом.

2. Кислые продукты

В процессе хранения на некоторых продуктах вы можете заметить белые пятна – это алюминиевые соли. Их появление спровоцировал контакт кислот с фольгой. Такая еда не опасна для организма, но сами продукты выглядят просто неаппетитно.

3. Теплые продукты

В таком случае есть риск попадания алюминия в организм.

Ранее "Телеграф" писал, что фольга может принести пользу в процессе стирки. Мы рассказывали, где опытные хозяйки используют фольгу себе во благо.