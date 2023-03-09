Таропрогноз на 10 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу
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Конец рабочей недели выдастся не самым благоприятным
В пятницу, 10 марта, у некоторых может решиться наболевшая проблема, в то время как других наоборот поджидает дурное настроение.
Во всяком случае, именно об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на десятый день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Перевернутая Семерка мечей
В обычном положении эта карта нестабильных усилий, однако перевернутой она говорит, что в ближайшее время ситуация уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, 10 марта эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.
Перевернутый Туз кубков
В этом положении карта может предупреждать о том, что Вы отвергаете какие-то блага, перспективы или возможности, не можете отдаться чувствам или проявляете чрезмерный эгоизм, что в итоге может привезти к разочарованию или пустоте душевной. Будьте более открыты и милосердны.
Перевернутая Королева жезлов
Эта карта описывает нестабильную, эгоистичную и независимую женщину, которая сама не знает, чего хочет. Вы можете быть склонны к импульсивным непродуманным поступкам и конфликтам, а в отношениях могут проявиться ревность и тщеславие. Поберегите своих близких, чтобы не поссориться на ровном месте.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца марта по картам Таро.