Таропрогноз на 10 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Конец рабочей недели выдастся не самым благоприятным

В пятницу, 10 марта, у некоторых может решиться наболевшая проблема, в то время как других наоборот поджидает дурное настроение.

Во всяком случае, именно об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на десятый день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

перевернутая Семерка мечей, перевернутый Туз кубков, перевернутая Королева жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Семерка мечей

В обычном положении эта карта нестабильных усилий, однако перевернутой она говорит, что в ближайшее время ситуация уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, 10 марта эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Перевернутый Туз кубков

В этом положении карта может предупреждать о том, что Вы отвергаете какие-то блага, перспективы или возможности, не можете отдаться чувствам или проявляете чрезмерный эгоизм, что в итоге может привезти к разочарованию или пустоте душевной. Будьте более открыты и милосердны.

Перевернутая Королева жезлов

Эта карта описывает нестабильную, эгоистичную и независимую женщину, которая сама не знает, чего хочет. Вы можете быть склонны к импульсивным непродуманным поступкам и конфликтам, а в отношениях могут проявиться ревность и тщеславие. Поберегите своих близких, чтобы не поссориться на ровном месте.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца марта по картам Таро.