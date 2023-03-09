Таропрогноз на 10 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Кінець робочого тижня видасться не найсприятливішим

У п’ятницю, 10 березня, у деяких може вирішитися наболіла проблема, тоді як на інших навпаки чекає поганий настрій.

Принаймні саме про це говорять карти Таро, які випали в розкладі на десятий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

перевернута Сімка мечів, перевернутий Туз кубків, перевернута Королева жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Сімка мечів

У звичайному положенні ця карта нестабільних зусиль, проте перевернутою вона каже, що найближчим часом ситуація вирішиться. Якщо Вас недооцінювали чи образили, 10 березня ця може змінитися. Ви можете отримати вибачення, визнання, винагороду за свої зусилля.

Перевернутий Туз кубків

У цьому положенні карта може попереджати про те, що Ви відкидаєте якісь блага, перспективи або можливості, не можете віддатися почуттям або виявляєте надмірний егоїзм, що в результаті може привести до розчарування або душевної порожнечі. Будьте більш відкриті та милосердні.

Перевернута Королева жезлів

Ця карта описує нестабільну, егоїстичну та незалежну жінку, яка сама не знає, чого хоче. Ви можете бути схильні до імпульсивних непродуманих вчинків і конфліктів, а у відносинах можуть виявитися ревнощі та марнославство. Побережіть своїх близьких, щоб не посваритися на рівному місці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця березня за картами Таро.