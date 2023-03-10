Таропрогноз на 11 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу
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Предпоследний день недели будет неоднозначным
Суббота, 11 марта, некоторым принесет печали, но другим наоборот даст возможность улучшить свою жизнь к лучшему.
Во всяком случае, именно об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на одиннадцатый день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Тройка мечей
Еще эта карта называется Владыкой печали. Ждите в субботу дурных вестей, конфликтов и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.
Тройка жезлов
Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь работать 11 марта, поскольку Ваши труды скорее всего окупятся, и получится реализовать все задуманное.
Перевернутая Восьмерка кубков
В этом положении карта может говорить о совершенной ошибке, которая повлекла за собой бессмысленную трату времени, однако также указывает и на то, что тяжелые времена подходят к концу. Более того, может появиться новая любовь или отношения.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака может круто повезти с деньгами в марте 2023 года по картам Таро.