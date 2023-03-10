Таропрогноз на 11 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Предпоследний день недели будет неоднозначным

Суббота, 11 марта, некоторым принесет печали, но другим наоборот даст возможность улучшить свою жизнь к лучшему.

Во всяком случае, именно об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на одиннадцатый день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Тройка мечей, Тройка жезлов, перевернутая Восьмерка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. Ждите в субботу дурных вестей, конфликтов и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.

Тройка жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь работать 11 марта, поскольку Ваши труды скорее всего окупятся, и получится реализовать все задуманное.

Перевернутая Восьмерка кубков

В этом положении карта может говорить о совершенной ошибке, которая повлекла за собой бессмысленную трату времени, однако также указывает и на то, что тяжелые времена подходят к концу. Более того, может появиться новая любовь или отношения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака может круто повезти с деньгами в марте 2023 года по картам Таро.