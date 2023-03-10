Таропрогноз на 11 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу
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Передостанній день тижня буде неоднозначним
Субота, 11 березня, деяким принесе смуток, але іншим навпаки дасть можливість покращити своє життя на краще.
Принаймні саме про це говорять карти Таро, які випали в розкладі на одинадцятий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Трійка мечів
Ще ця карта називається Владикою печалі. Чекайте в суботу поганих звісток, конфліктів та смутку. Карта радить проявити стійкість перед проблемами, — це допоможе в духовному зростанні.
Трійка жезлів
Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся працювати 11 березня, оскільки Ваша праця швидше за все окупиться, і вдасться реалізувати все задумане.
Перевернута Вісімка кубків
У цьому положенні карта може говорити про скоєну помилку, яка спричинила безглузде марнування часу, проте також вказує і на те, що важкі часи добігають кінця. Більше того, може з’явитися нове кохання чи стосунки.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку може круто повезти з грошима у березні 2023 року за картами Таро.