Таропрогноз на 11 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Передостанній день тижня буде неоднозначним

Субота, 11 березня, деяким принесе смуток, але іншим навпаки дасть можливість покращити своє життя на краще.

Принаймні саме про це говорять карти Таро, які випали в розкладі на одинадцятий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Трійка мечів, Трійка жезлів, перевернута Вісімка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Трійка мечів

Ще ця карта називається Владикою печалі. Чекайте в суботу поганих звісток, конфліктів та смутку. Карта радить проявити стійкість перед проблемами, — це допоможе в духовному зростанні.

Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся працювати 11 березня, оскільки Ваша праця швидше за все окупиться, і вдасться реалізувати все задумане.

Перевернута Вісімка кубків

У цьому положенні карта може говорити про скоєну помилку, яка спричинила безглузде марнування часу, проте також вказує і на те, що важкі часи добігають кінця. Більше того, може з’явитися нове кохання чи стосунки.

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