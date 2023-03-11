Таропрогноз на 12 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Последний день недели обещает быть весьма положительным

Воскресенье, 12 марта, многим принесет возможность улучшить что-то в своей жизни, — главное при этом не игнорировать свою интуицию и советы.

Во всяком случае, именно об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двенадцатый день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Луна, Отшельник, Повешенный

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Луна

В обычном положении эта карта обещает мало хорошего, однако в перевернутом виде прогнозирует, что появится проблеск в конце туннеля, наступят положительные перемены, а искренняя любовь и забота победят самообман и смятение.

Отшельник

В последний день недели особенно прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, карта указывает на то, что Ваша интуиция будет острее прежнего. Также не пропускайте мимо ушей советы, возможно в них будет крыться ответ на волнующий Вас вопрос.

Повешенный

Несмотря на мрачное название, эта карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то меньшего для большего блага, что-то переосмыслил и стал мудрее. Вскоре у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. В любом случае, не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, каким знакам Зодиака может круто повезти в любви в 2023 году.