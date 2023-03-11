Таропрогноз на 12 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Останній день тижня обіцяє бути позитивним

Неділя, 12 березня, багатьом принесе можливість покращити щось у своєму житті, головне при цьому не ігнорувати свою інтуїцію та поради.

Принаймні саме про це говорять карти Таро, які випали в розкладі на дванадцятий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Місяць, Самітник, Повішений

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Місяць

У звичайному положенні ця карта обіцяє мало хорошого, проте в перевернутому вигляді прогнозує, що з’явиться проблиск наприкінці тунелю, настануть позитивні зміни, а щире кохання та турбота переможуть самообман і сум’яття.

Самітник

В останній день тижня особливо прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, карта вказує на те, що Ваша інтуїція буде гострішою, ніж раніше. Також не пропускайте повз вуха поради, можливо в них буде критися відповідь на питання, що хвилює Вас.

Повішений

Незважаючи на похмуру назву, ця карта говорить про людину, яка зреклася чогось меншого для більшого блага, щось переосмислила і стала мудрішою. Незабаром у Вас можуть змінитись цінності або статися інші зміни в житті. У будь-якому випадку, не бійтеся і просто вірте, що все буде так, як призначено, і лише на краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, яким знакам Зодіаку може круто пощастити в коханні у 2023 році.