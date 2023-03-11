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Таропрогноз на 12 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, чого Вам чекати на дванадцятий день березня
Прогноз Таро, чого Вам чекати на дванадцятий день березня. Фото telegraf.com.ua

Останній день тижня обіцяє бути позитивним

Неділя, 12 березня, багатьом принесе можливість покращити щось у своєму житті, головне при цьому не ігнорувати свою інтуїцію та поради.

Принаймні саме про це говорять карти Таро, які випали в розкладі на дванадцятий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Місяць, Самітник, Повішений

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Місяць

У звичайному положенні ця карта обіцяє мало хорошого, проте в перевернутому вигляді прогнозує, що з’явиться проблиск наприкінці тунелю, настануть позитивні зміни, а щире кохання та турбота переможуть самообман і сум’яття.

Самітник

В останній день тижня особливо прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, карта вказує на те, що Ваша інтуїція буде гострішою, ніж раніше. Також не пропускайте повз вуха поради, можливо в них буде критися відповідь на питання, що хвилює Вас.

Повішений

Незважаючи на похмуру назву, ця карта говорить про людину, яка зреклася чогось меншого для більшого блага, щось переосмислила і стала мудрішою. Незабаром у Вас можуть змінитись цінності або статися інші зміни в житті. У будь-якому випадку, не бійтеся і просто вірте, що все буде так, як призначено, і лише на краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, яким знакам Зодіаку може круто пощастити в коханні у 2023 році.

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