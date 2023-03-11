93-летняя звезда "Сердцеедок" впервые за два года показался на публике (фото)

Он вышел на пенсию несколько лет назад и "пропал с радаров"

Известный американский актер, обладатель двух "Оскаров" 93-летний Джин Хэкмэн на днях впервые за последние два года засветился на публике. Звезда "Сердцеедок" покинул кино и живет как отшельник, поэтому папарацци были удивлены, "подловив" его на заправке с кофе в руках.

Фото сильного состарившегося актера, известного также благодаря лентам "Супермен" и "Бонни и Клайд", опубликовало издание The Sun. Он брал кофе на заправке и заправлял свой автомобиль.

Увидев голливудскую звезду, папарацци сразу начали его фотографировать с разных ракурсов.

93-летний Джин Хэкмен взял кофе на вынос и уехал по своим делам

Известно, что после того, как он в 2008 году покинул кино и вышел на пенсию, оскароносный актер вместе с женой живет уединенной жизнью. Свое решение он объяснил проблемами с сердцем и советом врача отойти от работы.

Раньше мы рассказывали, куда исчез легендарный Чак Норрис, он же – "Уокер, техасский рейнджер" и показывали, как он выглядит сейчас. Актеру на сегодня уже 83 года — его день рождения был как раз на днях. Кстати, немногие знают настоящее имя звезды боевиков 80-90-х. Реальное имя актера – Карлос Рэй Норрис младший. А популярное прозвище он получил во время службы в военно-воздушных силах США.