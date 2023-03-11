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93-річна зірка "Серцеїдок" уперше за два роки показався на публіці (фото)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Джин Хекмен Новина оновлена 11 березня 2023, 13:38
Джин Хекмен. Фото imdb.com

Він вийшов на пенсію кілька років тому і "пропав з радарів"

Відомий американський актор, володар двох "Оскарів" 93-річний Джин Хекмен днями вперше за останні 2 роки засвітився на публіці. Зірка "Серцеїдок" покинув кіно і живе як відлюдник, тому папараці були здивовані, "підловивши" його на заправці з кавою у руках.

Фото сильної постарілого актора, відомого також завдяки стрічкам "Супермен" та "Бонні і Клайд", опублікувало видання The Sun. Він брав каву на заправці та заправляв своє авто.

Джин Хекмен, 2023 рік
Побачивши голлівудську зірку, папараці відразу почали його фотографувати з різних ракурсів
Джин Хекмен, 2023 рік
93-річний Джин Хекмен взяв каву на виніс й поїхав у своїх справах

Відомо, що після того, як у 2008 році він покинув кіно та вийшов на пенсію, оскароносний актор разом із дружиною живе відлюдним життям. Своє рішення він пояснив проблемами з серцем та порадою лікаря відійти від роботи.

Раніше ми розповідали, куди зник легендарний Чак Норріс, він же — "Вокер, техаський рейнджер" та показували, як він виглядає зараз. Актору на сьогодні вже 83 роки — його день народження був якраз на днях. До речі, мало хто знає справжнє ім’я зірки бойовиків 80-90-х. Реальне ім’я актора — Карлос Рей Норріс молодший. А популярне прізвисько він отримав під час служби у військово-повітряних силах США.

Теги:
#Оскар #Голлівудські зірки #Рідкісні фото #Постарів