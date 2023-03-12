Таропрогноз на 13 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Начало недели выйдет не самым простым
В понедельник, 13 марта, многих могут поджидать неприятности и старые проблемы, другим же стоит внимательнее слушать свою интуицию.
Во всяком случае, именно об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на тринадцатый день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Отшельник
В понедельник особенно прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, карта указывает на то, что Ваша интуиция будет острее прежнего. Также не пропускайте мимо ушей советы, возможно в них будет крыться ответ на волнующий Вас вопрос.
Перевернутая Королева пентаклей
Начало недели у Вас может выдаться неприятным. Возможно, случатся проблемы, сорвутся планы, начнутся ссоры с близкими, пропадет желание развиваться или что-либо делать. Таро советуют Вам прислушиваться к сердцу и быть более открытыми.
Перевернутое Колесо фортуны
Карта предупреждает, что может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же пропасть впустую приложенные старания.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака по картам Таро на этой неделе.