Таропрогноз на 13 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Начало недели выйдет не самым простым

В понедельник, 13 марта, многих могут поджидать неприятности и старые проблемы, другим же стоит внимательнее слушать свою интуицию.

Во всяком случае, именно об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на тринадцатый день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Отшельник, перевернутая Королева пентаклей, перевернутое Колесо фортуны

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Отшельник

В понедельник особенно прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, карта указывает на то, что Ваша интуиция будет острее прежнего. Также не пропускайте мимо ушей советы, возможно в них будет крыться ответ на волнующий Вас вопрос.

Перевернутая Королева пентаклей

Начало недели у Вас может выдаться неприятным. Возможно, случатся проблемы, сорвутся планы, начнутся ссоры с близкими, пропадет желание развиваться или что-либо делать. Таро советуют Вам прислушиваться к сердцу и быть более открытыми.

Перевернутое Колесо фортуны

Карта предупреждает, что может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же пропасть впустую приложенные старания.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака по картам Таро на этой неделе.