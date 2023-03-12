Таропрогноз на 13 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Початок тижня вийде не найпростішим

У понеділок, 13 березня, на багатьох можуть чекати неприємності та старі проблеми, іншим же варто уважніше слухати свою інтуїцію.

Принаймні саме про це говорять карти Таро, які випали в розкладі на тринадцятий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Самітник, перевернута Королева пентаклів, перевернуте Колесо удачі

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Самітник

У понеділок особливо прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, карта вказує на те, що Ваша інтуїція буде гострішою, ніж зазвичай. Також не пропускайте повз вуха поради, можливо в них буде критися відповідь на питання, що хвилює Вас.

Перевернута Королева пентаклів

Початок тижня у Вас може бути неприємним. Можливо, трапляться проблеми, зірвуться плани, почнуться сварки з близькими, зникне бажання розвиватися чи щось робити. Таро радять Вам прислухатися до серця та бути більш відкритими.

Перевернуте Колесо удачі

Карта попереджає, що може повторитися щось неприємне, повернутися стара проблема, яка здавалася вирішеною, або пропасти даремно докладені старання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку за картами Таро цього тижня.