Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Левів чекає тріумф, а Терезам краще не ігнорувати поради

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчого тижня

Третій тиждень березня 2023 року багатьом принесе можливість вирішити давні проблеми та покращити своє становище, проте деякі інші можуть втратити гроші та потрапити під депресивний настрій.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 13 по 19 березня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — Двійка жезлів

Це — Владика домініону, який має на озброєнні минулі здобутки, і разом із ними замислює нову справу, яка має всі шанси на успіх. Але уникайте занадто поспішних рішень, це може вийти вам боком.

Телець — Лицар жезлів

На вас чекають зміни, і зовсім не обов’язково вони будуть приємними. Можливі сварки та несподіванки, проте водночас вони можуть відкрити нові можливості для зростання. Також ця карта може вказувати на майбутній переїзд.

Близнюки — Помірність

Ця карта вказує на те, що наступного тижня обставини зійдуться сприятливим для Вас чином і Ви зможете реалізувати щось, що давно хотіли. У Вас може вийти зібрати якісь заощадження, але поки що їх краще нікуди не вкладати.

Рак — перевернутий Паж пентаклів

У Вас може з’явитися безшабашний, бунтарський настрій, через що дуже складно даватимуться навчання і робота, і можуть накотити напади жалю до себе. Намагайтеся не накручувати, а то ще переконайте себе, що проти Вас весь світ.

Лев — Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто працює мізками, а не м’язами. Наступного тижня Ви прийматимете правильні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху.

Діва — перевернута Четвірка пентаклів

Карта попереджає, що Ви можете втратити контроль за ситуацією, а гроші можуть просто "витекти крізь пальці". Таке може статися через Вашу безтурботність, будьте обережні.

Терези — Верховний жрець (Ієрофант)

Ви безперечно досягли успіхів, проте не варто зазнаватися або зупинятися на досягнутому і бути надмірно самовпевненим. Прислухайтеся до порад, — вони можуть допомогти знайти рішення з питання, що хвилює Вас.

Скорпіон — Дев’ятка мечів

Найближчими днями Ви можете зіткнутися з напливом вини та розпачу, через що можуть виникнути розгубленість і навіть ненависть до себе. Що б не трапилося, не звинувачуйте себе надто сильно, і рано чи пізно всі негаразди закінчаться.

Стрілець — перевернута Королева мечів

У цьому положенні карта означає, що Ви можете зіткнутися з нетерпимістю, невіглаством, грубістю, лицемірством і підступністю, проте це може бути як проти Вас від іншої людини, так і виходити від Вас самих. Наберіться терпіння, тиждень може зробити малоприємні сюрпризи.

Козеріг — перевернутий Шут (Дурак)

У цьому положенні карта говорить про людину, яка вхопилася за все відразу, через що марно розтрачує ресурси і не може закінчити нічого розпочатого. Ви можете бути схильні до імпульсних і необдуманих вчинків, так що постарайтеся не вирішувати нічого важливого і дати собі перепочити.

Водолій — перевернута Двійка мечів

Можливо, якийсь час Ви перебували в бездіяльності, намагаючись відновити душевну рівновагу, щоб ухвалити рішення, як рухатися далі, — у цьому положенні карта вказує, що рішення прийняте і Ви рухатиметеся далі. Наскільки вдалим буде це рішення, покаже час.

Риби — Десятка жезлів

Ця карта ще називається Владикою великої сили. Вона каже, що на тижні Ви можете мати справу з якоюсь проблемою, проте Сила буде на Вашій стороні. Можливо, буде нелегко, але Ви попереджені та впораєтеся.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку за картами Таро до кінця березня.