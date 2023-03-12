Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Львов ждет триумф, а Весам лучше не игнорировать советы

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшую неделю

Третья неделя марта в 2023 году многим принесет возможность разрешить давние проблемы и улучшить свое положение, однако некоторые другие могут потерять деньги и попасть под депрессивное настроение.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 13 по 19 марта 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — Двойка жезлов

Это — Владыка доминиона, который имеет на вооружении прошлые достижения, и вместе с ними задумывает новое предприятие, которое имеет все шансы на успех. Но избегайте слишком скоропалительных решений, это может выйти вам боком.

Телец — Рыцарь жезлов

Вас ждут перемены, и совсем не обязательно они будут приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может указывать на скорый переезд.

Близнецы — Умеренность

Эта карта указывает на то, что на следующей неделе обстоятельства сойдутся благоприятным для Вас образом, и Вы сможете реализовать что-то, что давно хотели. У Вас может получиться собрать какие-то сбережения, но пока их лучше никуда не вкладывать.

Рак — перевернутый Паж пентаклей

У Вас может появиться бесшабашное, бунтарское настроение, из-за чего будет очень сложно даваться учеба и работа и могут накатить приступы жалости к себе. Постарайтесь не накручивать, а то еще убедите себя, что против Вас весь мир.

Лев — Туз мечей

Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. На следующей неделе Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.

Дева — перевернутая Четверка пентаклей

Карта предупреждает, что Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Такое может случиться из-за Вашей беспечности, будьте осторожны.

Весы — Верховный жрец (Иерофант)

Вы определенно добились успехов, однако не стоит зазнаваться или останавливаться на достигнутом и быть чрезмерно самоуверенным. Прислушайтесь к советам, — они могут помочь найти решение по волнующему Вас вопросу.

Скорпион — Девятка мечей

В ближайшие дни Вы можете столкнуться с наплывом вины и отчаяния, из-за чего могут возникнуть растерянность и даже ненависть к себе. Что бы не случилось, — не вините себя слишком сильно, и рано или поздно все невзгоды закончатся.

Стрелец — перевернутая Королева мечей

В этом положении карта значит, что Вы можете столкнуться с нетерпимостью, невежеством, грубостью, лицемерием и коварством, однако это может быть как направлено против Вас от другого человека, так и исходить от Вас самих. Наберитесь терпения, неделя может преподнести малоприятные сюрпризы.

Козерог — перевернутый Шут (Дурак)

В этом положении карта говорит о человеке, который ухватился за все сразу, ввиду чего впустую растрачивает ресурсы и не может закончить ничего начатого. Вы можете быть склонны к импульсивным и необдуманным поступкам, так что постарайтесь не решать ничего важного и дать себе передохнуть.

Водолей — перевернутая Двойка мечей

Возможно, какое-то время Вы пребывали в бездействии, пытаясь восстановить душевное равновесие, чтобы принять решение, как двигаться дальше, — в этом положении карта указывает, что решение принято и Вы будете двигаться дальше. Насколько удачным было это решение, покажет время.

Рыбы — Десятка жезлов

Эта карта еще называется Владыкой великой силы. Она говорит, что на неделе Вы можете столкнуться с какой-то проблемой, однако Сила будет на Вашей стороне. Возможно, будет нелегко, но Вы предупреждены и справитесь.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака по картам Таро до конца марта.