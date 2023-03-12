Пригоревшие сковороды и кастрюли спасены: какой самодельный раствор вернет им блеск

Вы сможете обойтись натуральными ингредиентами, чтобы убрать все следы нагара

Сковороды и кастрюли часто используются для приготовления блюд и могут пригореть. Да и со временем антипригарные свойства посуды теряются. Однако простой лайфхак вернет им блеск и чистоту.

С помощью натуральных средств можно очистить сковороду или кастрюлю от нагара, пишет Express. Доступные продукты удалят пригоревшие кусочки со дна поверхности.

Как очистить пригоревшую сковороду и кастрюлю

Использование натуральных продуктов – отличная идея, так как вы не хотите полностью испортить сковороду, стирая ее антипригарное дно. Итак, приготовьте пасту из обычного уксуса, лимонного сока и пищевой соды. Натрите этим самодельным средство дно кастрюли, прежде чем оставить на ночь. Этот метод работает блестяще и не требует много усилий.

Лимоны, в частности, полны лимонной кислоты, что делает их идеальными для очистки любых типов пригоревших кастрюль и сковородок, а также противней и посуды в духовке. Тогда как пищевая сода обладает мягкими абразивными свойствами, что делает ее идеальной для очистки противней, не повреждая поверхность.

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