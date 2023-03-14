Таропрогноз на 15 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Посвятите среду себе и близким

Среда, 15 марта, обещает быть не слишком плодотворной и продуктивной, — многие в этот день могут чувствовать себя неважно в моральном и эмоциональном плане.

Во всяком случае, именно об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на пятнадцатый день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Восьмерка мечей, Королева кубков, перевернутая Девятка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Восьмерка мечей

В среду Вы можете почувствовать себя будто скованными духовными оковами и не чувствовать в себе сил что-либо решать. Карта предупреждает, что могут возникнуть временные трудности или плохие новости.

Королева кубков

Возможно, в третий день недели Вы будете склонны воспринимать все слишком близко к сердцу. Так что постарайтесь не накручивать себя и провести как можно больше времени с близкими.

Перевернутая Девятка кубков

В этом положении карта предупреждает, что Вы возможно не цените свой успех и достижения, и впустую растрачиваете деньги ради мимолетных удовольствий. Подумайте об этом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака по картам Таро до конца недели.