Таропрогноз на 15 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Присвятіть середу собі та близьким

Середа, 15 березня, обіцяє бути не надто плідною та продуктивною, — багато хто цього дня може почуватися не дуже добре в моральному та емоційному плані.

Принаймні саме про це попереджають карти Таро, які випали в розкладі на п’ятнадцятий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Вісімка мечів, Королева кубків, перевернута Дев’ятка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Вісімка мечів

У середу Ви можете відчути себе ніби скутими духовними кайданами і не відчувати в собі сил що-небудь вирішувати. Карта попереджає, що можуть виникнути тимчасові проблеми або погані новини.

Королева кубків

Можливо, у третій день тижня Ви будете схильні сприймати все занадто близько до серця. Так що постарайтеся не накручувати себе і провести якнайбільше часу з близькими.

Перевернута Дев’ятка кубків

У цьому положенні карта попереджає, що Ви, можливо, не цінуєте свій успіх і досягнення, і марно витрачаєте гроші заради швидкоплинних задоволень. Подумайте про це.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку за картами Таро до кінця тижня.