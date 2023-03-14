Таропрогноз на 15 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу
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Присвятіть середу собі та близьким
Середа, 15 березня, обіцяє бути не надто плідною та продуктивною, — багато хто цього дня може почуватися не дуже добре в моральному та емоційному плані.
Принаймні саме про це попереджають карти Таро, які випали в розкладі на п’ятнадцятий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Вісімка мечів
У середу Ви можете відчути себе ніби скутими духовними кайданами і не відчувати в собі сил що-небудь вирішувати. Карта попереджає, що можуть виникнути тимчасові проблеми або погані новини.
Королева кубків
Можливо, у третій день тижня Ви будете схильні сприймати все занадто близько до серця. Так що постарайтеся не накручувати себе і провести якнайбільше часу з близькими.
Перевернута Дев’ятка кубків
У цьому положенні карта попереджає, що Ви, можливо, не цінуєте свій успіх і досягнення, і марно витрачаєте гроші заради швидкоплинних задоволень. Подумайте про це.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку за картами Таро до кінця тижня.