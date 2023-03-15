Таропрогноз на 16 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг
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Не игнорируйте советы и свой внутренний голос
Четверг, 16 марта, для большинства выдастся на удивление удачным, и лишь у некоторых он может быть тревожным.
Во всяком случае, именно об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на шестнадцатый день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Девятка пентаклей
Второе название этой карты, — Владыка материального достатка, и оно говорит само за себя. Вы можете получить вознаграждение за свои труды, и удача будет на Вашей стороне, не бойтесь начинать что-то новое.
Перевернутый Отшельник
Эта карта указывает на то, что в четверг кто-то или что-то может тревожить Ваш покой, Вы будете склонны спорить со всем миром и зря игнорировать чужую помощь.
Шестерка мечей
Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что Вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака по картам Таро до конца марта 2023 года.