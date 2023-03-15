Таропрогноз на 16 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Не игнорируйте советы и свой внутренний голос

Четверг, 16 марта, для большинства выдастся на удивление удачным, и лишь у некоторых он может быть тревожным.

Во всяком случае, именно об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на шестнадцатый день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Девятка пентаклей, перевернутый Отшельник, Шестерка мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Девятка пентаклей

Второе название этой карты, — Владыка материального достатка, и оно говорит само за себя. Вы можете получить вознаграждение за свои труды, и удача будет на Вашей стороне, не бойтесь начинать что-то новое.

Перевернутый Отшельник

Эта карта указывает на то, что в четверг кто-то или что-то может тревожить Ваш покой, Вы будете склонны спорить со всем миром и зря игнорировать чужую помощь.

Шестерка мечей

Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что Вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака по картам Таро до конца марта 2023 года.