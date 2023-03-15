Таропрогноз на 16 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Не ігноруйте поради та свій внутрішній голос

Четвер, 16 березня, для більшості видасться напрочуд вдалим, і лише в деяких він може бути тривожним.

Принаймні саме про це говорять карти Таро, які випали в розкладі на шістнадцятий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Дев’ятка пентаклів, перевернутий Самітник, Шістка мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Дев’ятка пентаклів

Друга назва цієї карти — Владика матеріального достатку, і вона говорить сама за себе. Ви можете отримати винагороду за свою працю, і удача буде на Вашому боці, не бійтеся починати щось нове.

Перевернутий Самітник

Ця карта вказує на те, що в четвер хтось або щось може турбувати Ваш спокій, Ви будете схильні до суперечок із усім світом і дарма ігнорувати чужу допомогу.

Шістка мечів

Ця карта обіцяє майбутні зміни на краще, вказує на те, що Ви залишите позаду старі проблеми і знайдете спокій. Слухайте свій голос.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку за картами Таро до кінця березня 2023 року.