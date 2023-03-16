Таропрогноз на 17 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Некоторым может захотеться начать новое дело

В пятницу, 17 марта, некоторых ждут печали, однако у большинства других наоборот ожидается подъем в делах и разрешение проблем.

Во всяком случае, именно об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на семнадцатый день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Король пентаклей, перевернутая Тройка мечей, перевернутая Пятерка пентаклей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Король пентаклей

Эта карта обещает подъем в рабочих делах. Самое время подвести итоги своей работы, провести анализ и сделать выводы. Если захочется сразу взяться за новое дело, — не отказывайте себе в этом. Но не забудьте также и об отдыхе.

Перевернутая Тройка мечей

Это карта еще называется Владыка печали. В прямом положении она предупреждает о драме и серьезных разочарованиях, но в перевернутом виде говорит, что удар будет не таким уж и сильным, — возможно, случится что-то плохое, к чему Вы были готовы, или что не так уж важно для Вас. В любом случае, Вы переживете это без серьезных последствий.

Перевернутая Пятерка пентаклей

В этом положении карта указывает, что в пятницу у Вас наконец могут разрешиться какие-то проблемы, связанные с деньгами и материальным достатком в целом. А если Вы болели, именно в этот день возможно начнете выздоравливать.

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