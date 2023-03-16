Таропрогноз на 17 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Дехто може закортіти розпочати нову справу

У п’ятницю, 17 березня, на деяких чекає смуток, проте у більшості інших навпаки очікується підйом у справах та вирішення проблем.

Принаймні саме про це говорять карти Таро, які випали в розкладі на сімнадцятий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Король пентаклів, перевернута Трійка мечів, перевернута П’ятірка пентаклів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Король пентаклів

Ця карта обіцяє підйом у робочих справах. Саме час підбити підсумки своєї роботи, провести аналіз і зробити висновки. Якщо захочеться відразу взятися за нову справу, не відмовляйте собі в цьому. Але не забудьте також і про відпочинок.

Перевернута Трійка мечів

Ця карта ще називається Владика печалі. У прямому положенні вона попереджає про драму і серйозні розчарування, але в перевернутому вигляді каже, що удар буде не таким вже й сильним, можливо, трапиться щось погане, до чого Ви були готові, або що не дуже важливо для Вас. У будь-якому випадку Ви переживете це без серйозних наслідків.

Перевернута П’ятірка пентаклів

У цьому положенні карта вказує, що у п’ятницю у Вас нарешті можуть вирішитись якісь проблеми, пов’язані з грошима та матеріальним статком загалом. А якщо Ви хворіли, саме в цей день, можливо, почнете одужувати.

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