Таропрогноз на 19 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Некоторые могут почувствовать упадок сил

В воскресенье, 19 марта, многих может ждать романтическое настроение и успехи, однако у некоторых наоборот может наступить депрессивный период.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на девятнадцатый день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Девятка пентаклей, перевернутая Звезда, Рыцарь кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Девятка пентаклей

Второе название этой карты, — Владыка материального достатка, и оно говорит само за себя. Вы можете получить вознаграждение за свои труды, и удача будет на Вашей стороне, не бойтесь начинать что-то новое.

Перевернутая Звезда

В последний день недели Вы можете почувствовать себя неуверенно, из-за чего не будет сил заниматься тем, что важно. Заранее подготовьтесь к такому депрессивному настроению, приготовьте что-то вкусненькое, выберите хороший фильм для настроения, и т.п.

Рыцарь кубков

Этот рыцарь обещает Вам романтическое настроение на 19 марта, — посвятите время себе и близким, порадуйте себя какой-то маленькой приятностью. Также заметим, что в этот день отношения с кем-то у Вас могут выйти на следующий уровень. Однако не позволяйте себе слишком витать в облаках.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие испытания ждут все знаки Зодиака по картам Таро в 2023 году.