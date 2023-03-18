Таропрогноз на 19 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Деякі можуть відчути занепад сил

У неділю, 19 березня, на багатьох може чекати романтичний настрій та успіхи, однак у деяких навпаки може настати депресивний період.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на дев’ятнадцятий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Дев’ятка пентаклів, перевернута Зірка, Лицар кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Дев’ятка пентаклів

Друга назва цієї карти — Владика матеріального достатку, і вона говорить сама за себе. Ви можете отримати винагороду за свою працю, і удача буде на Вашому боці, не бійтеся починати щось нове.

Перевернута Зірка

В останній день тижня Ви можете відчути себе невпевнено, тому не буде сил займатися тим, що важливо. Заздалегідь підготуйтеся до такого депресивного настрою, приготуйте щось смачненьке, виберіть хороший фільм для настрою і т.п.

Лицар кубків

Цей лицар обіцяє Вам романтичний настрій на 19 березня — присвятіть час собі та близьким, порадуйте себе якоюсь маленькою приємністю. Також зауважимо, що цього дня стосунки з кимось у Вас можуть вийти на наступний рівень. Однак не дозволяйте собі занадто витати у хмарах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які випробування чекають на всі знаки Зодіаку за картами Таро в 2023 році.