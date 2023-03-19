Таропрогноз на 20 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

В первый день недели стоит быть добрее и осторожнее

Понедельник, 20 марта, может ознаменоваться для многих конфликтами, лишними рисками и неприятными поворотами, — стоит быть осторожным.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцатый день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Сила, перевернутый Король жезлов, перевернутый Рыцарь жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Сила

В этом положении карта говорит, что Вы можете быть и с собой не в ладу, и с другими рады учинить конфликт. Постарайтесь в течение дня держать себя в узде и не идти напролом, иначе ситуация может стать хуже.

Перевернутый Король жезлов

Вы уверенно идете к своей цели, но при этом не слишком задумываетесь о чувствах окружающих, что может обернуться для Вас конфликтами, нелестными отзывами и неприятными новостями. По возможности будьте добрее.

Перевернутый Рыцарь жезлов

20 марта Вы можете быть склонны к авантюрам, лишним рискам, подозрительности и спешке, — будьте осторожны, поскольку необдуманные решения могут принести малоприятные последствия.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в 2023 году в плане денег и работы по картам Таро.