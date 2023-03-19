Таропрогноз на 20 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

У перший день тижня варто бути добрішими та обережнішими

Понеділок, 20 березня, може ознаменуватися для багатьох конфліктами, зайвими ризиками та неприємними поворотами — варто бути обережним.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на двадцятий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Сила, перевернутий Король жезлів, перевернутий Лицар жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Сила

У цьому положенні карта каже, що Ви можете бути і з собою не в контакті, і з іншими раді здійняти конфлікт. Постарайтеся протягом дня тримати себе під контролем і не йти напролом, інакше ситуація може стати гіршою.

Перевернутий Король жезлів

Ви впевнено йдете до своєї мети, але при цьому не надто замислюєтеся про почуття оточуючих, що може обернутися для Вас конфліктами, невтішними відгуками та неприємними новинами. По можливості будьте добрішими.

Перевернутий Лицар жезлів

20 березня Ви можете бути схильні до авантюр, зайвих ризиків, підозрілості та поспіху — будьте обережні, оскільки необдумані рішення можуть принести малоприємні наслідки.

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