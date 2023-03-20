Почему розовый имбирь запрещен в Европе: раскрываем секрет суши-ресторанов

Имбирь всегда подают к суши, но безопасен ли он?

Корень имбиря – знаменитое дополнение к блюдам азиатской кухни. Украинцам в таком контексте он известен как традиционное дополнение к суши и роллам. Освежающий и пряный, он позволяет более полно почувствовать вкус рыбы и водорослей. Кстати, имбирь можно замариновать дома.

Но свежий имбирь – желтовато-белый, его мы тоже видим на прилавках. Почему же маринованный имбирь часто розоватый, рассказывает Ukr.Media.

Почему имбирь розовый?

Считается, что розовый цвет привлекает внимание и выглядит аппетитно. Чтобы добиться такого цвета, имбирь окрашивают пищевым красителем, чаще всего – Е124. Краситель не влияет на вкус.

Есть также версия, что розовый оттенок имбирь приобретает, если использовать для маринования только молодые корни. Но на самом деле в Китае, где расположены производства, используют только спелое сырье и, конечно, красители.

Как маринуют имбирь на производстве

Обычно это происходит в несколько этапов. На первом отбирают красивые спелые корни и пропускают их через специальное устройство, которое нарезает имбирь на тонкие продолговатые слайсы. Кусочки еще раз осматривают на предмет брака, а затем промывают в подсоленной воде.

На последнем этапе слайсы с соблюдением технологии упаковывают в специальные пакеты или банки, заливают маринадом и вакуумируют пакет или закрывают крышку банки. Секрет в маринаде – чтобы имбирь стал розовым, в него добавляют краситель.

Есть и альтернативный способ

Сейчас все большее количество ресторанов предпочитает белый имбирь, потому что о красителе знает больше потребителей. В магазинах по выбору есть как белый, так и розовый маринованный имбирь. В Европе иначе там запрещены продукты с содержанием красителя Е124, поэтому туда завозят только белый имбирь. Если вы в европейском суши-ресторане заметили розовый имбирь, знайте – его специально вам покрасили соком свеклы. Кстати, этим же способом маринованный корень можно легко выкрасить и в домашних условиях.

А приготовленный таким образом имбирь будет прекрасно вкушать роллы с сыром, которые тоже можно сделать самостоятельно.